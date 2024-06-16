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Neue Zürcher Zeitung: Кремль получил удар в спину от Сербии

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  • 16.06.2024, 17:33
  • 4,106
Neue Zürcher Zeitung: Кремль получил удар в спину от Сербии

Что стало особенно болезненным для России.

На мирном саммите, проходящем в Швейцарии, Сербия неожиданно нанесла удар в спину России, выразив поддержку Украине и подписав итоговую декларацию. Об этом сообщает влиятельное швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Это стало сюрпризом для Кремля, учитывая что Белград поддерживал тесные отношения с Москвой на протяжении долгих лет. Российские власти пытались убедить своих союзников не принимать участие в саммите, однако Сербия все же встала на сторону Украины.

На конференции в Бюргенштоке было подписано 84 декларации, касающиеся ядерной и продовольственной безопасности, а также гуманитарной ситуации в Украине.

Всего 84 делегации подписали итоговую декларацию конференции в швейцарском Бюргенштоке, в которой рассматриваются вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также гуманитарная ситуация в условиях конфликта в Украине.

«Возможно, для вас станет сюрпризом тот факт, что Сербия вошла в список стран, подписавших итоговую декларацию. Сербия поддерживает тесные связи с Россией», - отмечает издание.

Важно отметить, что помимо Сербии, страны из разных уголков мира, включая Африку, Южную Америку и арабские страны, высказали поддержку Украине.

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