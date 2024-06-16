«От абсурда «воспитательных мероприятий» темнеет в глазах» 3 16.06.2024, 17:41

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Психолог из детского сада рассказала о странных прихотях начальства.

Я живу, очевидно, в мире цифр не той статистики, которую всё время нам пытаются навязать, пишет читательница сайта Charter97.org Алеся. Работаю психологом в детском саду одного из районов Минской области. Моя работа не просто тяжёлая, она адски тяжёлая. Прежде всего, я должна подготовить кучу документов, бумагу на которые и картридж в принтер я покупаю за свои деньги. Честно скажу, что бумаги так много, что на работу с детьми у меня остаётся минимум времени. Потому что никого не интересует результат: главное в лукашистском государстве — это отчётность.

От абсурда «воспитательных мероприятий» в саду темнеет в глазах: день победы, день единства, день против домашнего насилия, день трезвости и т.д. Вот что я должна прийти и рассказать детям в три-четыре года про домашнее насилие и про алкоголизм? Какие акции провести?

Руководители, что сидят в кабинетах и издают приказы об этом абсурдном идеологическом воспитании, хоть представляют, как выглядят дети в саду и чем они живут? Детям в этом возрасте ещё нужно напоминать о том, что после туалета руки мыть нужно и на какую ножку обуть сандалии. Ну какая идеология!

Но вот был у нас и день ребёнка, на который мне как психологу предложили разработать сценарий праздника и всё купить за свои деньги. А начальство захотело, чтобы был аквагрим, большие пузыри, конкурсы с призами. Я же только рада, когда в саду проводится хоть что-то действительно для детей. Но почему я должна для дня ребёнка всё покупать со своего заработка?

А вот согласно статистике он у меня должен быть не меньше 2 тысяч рублей. Так если бы он был хотя бы приблизительно такой! Но мой максимальный заработок в этом году был 1 тысяча рублей, когда я была на замене воспитателя на протяжении месяца пять дней в неделю по 10-12 часов. А вот мой заработок психолога ещё более скромный – 700 рублей. И я очень хочу поменять работу, но только в нашем городке выбор — между фермой, садом и школой. Как тот говорил, баня баню гонит, а обе в грязи стоят.