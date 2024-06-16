Россияне любят доллары и евро больше Путина 1 Виталий Шапран

16.06.2024, 17:51

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Валютный суверенитет РФ сдувается.

К санкциям против ММВБ центральный банк РФ оказался не готов, как и раньше – к конфискации ЗВР.

Учитывая первую реакцию рынка, выводы таковы:

1 Россияне любят доллары и евро больше Путина и юань, это видно по обвалу фондовых индексов и по оттоку банковских вкладов;

2 Дальнейший сценарий развития шока от санкций будет зависеть исключительно от действий центрального банка РФ, у которого по сути не оказалось никакого «плана Б»;

3 Зависимость русской экономики от КНР растет.

Теперь основной упор в курсообразовании будет перенесен на рынок «юань-рубль», а это значит, что в своей валютной политике ЦБР будет зависеть от решений Пекина по курсу юаня к доллару США.

Рынок «юань-доллар» достаточно специфичен и более динамичен, чем принято считать, к тому же он политизирован, поскольку каждое ослабление юаня к доллару США или к евро, как правило, сопровождается обвинениями Пекина в ухудшении торговых условий с США и ЕС.

Не в восторге от этого спонтанного решения ЦБР будет и Народный банк Китая (НБК), с радостью принимающий входящий поток ликвидности и достаточно бурно реагирующий на отток капитала из страны. Активный рынок национальной валюты за пределами КНР требует от НБК определенных усилий, но сейчас приносит минимум выгоды. В КНР действуют достаточно жесткие валютные ограничения.

К примеру, сейчас из страны нельзя вывозить более 5000 долларов США и более 6000 юаней, а не так давно там действовала и квота на ежегодную покупку не более 50 тыс. долларов США на одного человека. И здесь на зарегулированном горизонте НБК появляются россияне, уже планирующие «возить юани эшелонами туда-сюда через границу», так еще и привязывают рубль к юаню.

Пока НБК накачивал наличной эмиссией российский валютный рынок все было хорошо, но затем этот валютный аппендикс за пределами КНР нужно будет обслуживать, и именно он в будущем может стать основным фактором разбалансирования денежного обращения КНР. НБК, конечно, воздерживается от заявлений по поводу действий россиян, но периодически напоминает, что юань полностью не является свободно конвертируемой валютой.

При серьезном дисбалансе в расчетах с КНР россиян будут ожидать те же проблемы, которые они переживали в Индии в 2023 году. А вот действия (если таковые будут) самого НБК по содействию расширению зоны обращения юаня на территории РФ могут двойственно восприниматься в США и ЕС.

Впрочем, если НБК решит поддержать экономическую экспансию КНР в РФ и юанизацию российской экономики, то в какой-то момент времени россияне просто лишатся валютного суверенитета и судьба рубля будет решаться на заседаниях КПК КНР. Ну а пока очевидно, что возрастет зависимость российского рынка от все еще работающих в Росии европейских банков, возрастут и риски вторичных санкций для партнеров российских компаний, и минимум неделю российский рынок будет переваривать шок от этих санкций.

Из интересного, что осталось незамеченным.

Наконец, США ввели санкции против СНПК (государственной перестраховочной компании) и СОГАЗ (крупнейшего секторального страховщика), к этим санкциям неожиданно присоединилась Великобритания, которая добавила в список ИНГОССТРАХ, который как раз и обеспечивает покрытие рисков при перевозке российской нефти. Поэтому вслед за ударом по валютному рынку РФ ожидаем больших последствий для российского энергетического сектора.

Виталий Шапран, Facebook