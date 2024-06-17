Названы продукты, которые заряжают бодростью с самого утра 17.06.2024, 5:17

И положительно влияют на здоровье.

Завтрак должен быть здоровым и сбалансированным, так как именно он заряжает нас энергией на весь день.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Диетологи настоятельно рекомендуют не пропускать утренний прием пищи, ведь он помогает нам восстановиться после ночного сна и оставаться бодрыми и продуктивными на протяжении дня.

Начинать завтрак стоит в течение часа после пробуждения. Эксперты рассказали, какие продукты лучше всего употреблять утром.

5 продуктов, которые лучше есть на завтрак

Яйца

По своей питательной ценности яйца сравнимы с куриным мясом. Они богаты белком, холином, кальцием, биотином, железом и другими важными питательными веществами. В яйцах также содержатся витамины А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12. После употребления яиц чувство сытости сохраняется надолго, что помогает потреблять меньше калорий в течение дня.

Кофе

Кофеин улучшает настроение, положительно влияет на работу мозга, ускоряет сердечный ритм и стимулирует деятельность желчного пузыря. Кофе также богат антиоксидантами, которые снижают воспаление. Оптимальная доза кофе составляет от 0,3 до 4 чашек в день, в зависимости от крепости напитка. Однако чрезмерное потребление кофе может привести к тремору, изжоге, бессоннице и повышению артериального давления.

Овсянка

Овсянка — идеальный вариант для завтрака. Она мягко очищает организм от токсинов и других ненужных веществ благодаря высокому содержанию клетчатки. Овсянка успокаивает желудок и нормализует стул. Лучше готовить овсянку на молоке, так как она содержит мало белка. Если вы предпочитаете готовить её на воде, дополняйте блюдо жареными яйцами или кусочком сыра.

Семена чиа

Семена чиа богаты Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами, которые укрепляют иммунитет, предотвращают образование раковых клеток, улучшают состояние кожи и повышают выносливость. Эти семена особенно полезны тем, кто хочет сбросить вес.

Зеленый чай

Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков. Он помогает выводить токсины и улучшает обмен веществ. В его составе есть антиоксидант, полезный для мозга и нервной системы. Зеленый чай придаёт сил, борется с усталостью и депрессией, снижает сонливость.

Интересный факт: чашка зеленого чая содержит примерно столько же кофеина, как половина чашки кофе.