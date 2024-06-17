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Ученые выяснили, как повысить шансы на здоровое старение

  • 17.06.2024, 8:45
  • 3,390
Ученые выяснили, как повысить шансы на здоровое старение

Нужно отказаться от ТВ.

Замена двух часов просмотра ТВ на легкую физическую активность повышает шансы на здоровое старение. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали собранные за 20 лет данные 45 тысяч пациентов. Каждые два часа ежедневного сидячего просмотра телевизора приводили к снижению шансов на здоровое старение на 12%. Замена их на два часа легкой физической активности увеличивала вероятность здорового старения на 6%.

Люди, которые спали менее семи часов сна в сутки, достигали такого же улучшения даже при замене одного часа просмотра ТВ на час физической активности. В предыдущих исследованиях были получены аналогичные результаты для физической активности средней интенсивности.

Участники с большим временем просмотра ТВ в среднем были старше, менее образованы, курили или употребляли алкоголь, страдали гипертонией и ожирением, а также хуже питались.

По оценкам других работ, только 10-35% взрослых старше 69 лет достигают «здорового старения».

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