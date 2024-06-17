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Ритуал публичного «умывания рук»

  • Алексей Кущ
  • 17.06.2024, 8:50
  • 4,226
Ритуал публичного «умывания рук»
Алексей Кущ

Геополитическое давление идет по экспоненте.

Заявление Путина о мирном варианте урегулирования застало врасплох максималистскую часть российского общества.

Внутренний дискурс в РФ готовили к созданию так называемой Новороссии.

Концепция которой, судя по всему, была шире уже оккупированных территорий.

Данное предложение Путина целиком и полностью ложится в модель давления на Украину: «следующий Минск будет хуже, чем предыдущий».

Минск-2 был хуже Минска-1. И вот новый Минск-3 от Путина, который очевидно хуже, чем Минск-1 и Минск-2 вместе взятые и умноженные на десять.

Геополитическое давление идет по экспоненте в стиле «завтра будет хуже, чем вчера».

При этом, Путин понимает, что Украина и Запад отвергнут этот план.

Именно поэтому, российские пропагандисты как под копирку и очень смело начали критиковать своего президента. Для России это не типично.

Путин хочет показать общественный максимализм в целях войны на фоне своей якобы «умеренности».

На самом деле, это заявление перед очередным этапом эскалации.

Ритуал публичного «умывания рук» Пилата перед бичеванием и казнью.

Алексей Кущ, «Фейсбук»

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