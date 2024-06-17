Ритуал публичного «умывания рук»
- Алексей Кущ
- 17.06.2024, 8:50
- 4,226
Геополитическое давление идет по экспоненте.
Заявление Путина о мирном варианте урегулирования застало врасплох максималистскую часть российского общества.
Внутренний дискурс в РФ готовили к созданию так называемой Новороссии.
Концепция которой, судя по всему, была шире уже оккупированных территорий.
Данное предложение Путина целиком и полностью ложится в модель давления на Украину: «следующий Минск будет хуже, чем предыдущий».
Минск-2 был хуже Минска-1. И вот новый Минск-3 от Путина, который очевидно хуже, чем Минск-1 и Минск-2 вместе взятые и умноженные на десять.
Геополитическое давление идет по экспоненте в стиле «завтра будет хуже, чем вчера».
При этом, Путин понимает, что Украина и Запад отвергнут этот план.
Именно поэтому, российские пропагандисты как под копирку и очень смело начали критиковать своего президента. Для России это не типично.
Путин хочет показать общественный максимализм в целях войны на фоне своей якобы «умеренности».
На самом деле, это заявление перед очередным этапом эскалации.
Ритуал публичного «умывания рук» Пилата перед бичеванием и казнью.
Алексей Кущ, «Фейсбук»