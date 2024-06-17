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В Украине представили «грозу» Черноморского флота РФ

  • 17.06.2024, 9:03
  • 3,590
В Украине представили «грозу» Черноморского флота РФ

Фотофакт.

В Одессе на международном форуме по безопасности в Черноморском регионе — Black Sea Security Forum 2024 — представили новый украинский безэкипажный катер Stalker 5.0. Об этом сообщает издание «Думская».

Длина морского беспилотника составляет около 5 метров, ширина — 1,2 метра.

Этот безэкипажный катер может преодолевать 600 километров, а на его борт можно установить боевую часть весом 150 килограммов. При этом Stalker 5.0. способен разогнаться до 75 км/ч. Крейсерская скорость составляет около 55 км/ч.

Кроме этого, Stalker оборудован специальным отсеком в корпусе, который можно использовать для транспортировки провизии, снаряжения и других необходимых вещей в места, где дислоцируются Силы обороны Украины.

С помощью надводного дрона также можно проводить разведки и патрулирование побережья в морских и речных приграничных регионах.

Стоимость одного дрона Stalker составляет примерно 60 тысяч евро.

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