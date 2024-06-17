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В Беларуси разгоняется инфляция

  • 17.06.2024, 9:05
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В Беларуси разгоняется инфляция

Эксперты рассказали о рисках для белорусской экономики.

Аналитики Евразийского банка развития в своем еженедельном макрообзоре рассказали о факторах, которые могут усилить инфляцию в Беларуси.

Эксперты банка отметили, что в Беларуси в годовом выражении цены в мае увеличились на 5,7% после роста на 5,6% в апреле.

Инфляции в сегменте непродовольственных товаров в последний месяц весны была на уровне 4,1% после 3,9% в апреле.

Цены на продовольственные товары повысились на 6,2%, на услуги – на 6,9%, сохранившись на уровне предыдущего месяца.

Аналитики ЕАБР считают, что в нашей стране государственное регулирование по-прежнему остается определяющим фактором динамики цен.

«Высокий рост заработных плат и расширяющееся кредитование продолжают оставаться факторами риска для усиления проинфляционного давления», – отметили в банке.

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