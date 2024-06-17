Business Іnѕіdеr: Украина хочет выиграть войну, победив в Крыму 17.06.2024, 9:11

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Коллаж: Charter97.org

Это будет серьезный удар по Путину.

Эксперты считают, что если Украина где-то и выиграет в войне против России, то это в оккупированном Крыму. Еще в начале года президент Владимир Зеленский дал понять, что борьба за этот полуостров и Черное море будет играть центральную роль в ближайшие месяцы.

Как пишет Business Іnѕіdеr, успех Украины в Крыму стал бы серьезным ударом для правителя России Владимира Путина.

«Поражение России в Крыму было бы не просто поражением, а унижением», - считает Ольга Хвостунова, сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики.

За последние несколько недель украинские военные совершили серию успешных атак на регион, уничтожив несколько российских батарей противовоздушной обороны и попав по аэродрому Бельбек вблизи Севастополя.

Эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова отметила, что эти удары стали «успешными благодаря тщательной подготовке и системной работе, лучшим возможностям для Сил обороны, спутниковой и воздушной разведке, которую предоставляют Украине союзники по НАТО».

Хотя Украина потеряла свой военно-морской флот во время аннексии Крыма, она успешно уничтожает Черноморский флот России с помощью морских беспилотников. Это позволило возобновить транспортировку зерна через Черное море и заставило россиян спрятать свои корабли подальше от полуострова.

Старший научный сотрудник программы «Европа, Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова отмечает, что Крым «является ключом к доступу России к Черному морю и операциям».

«Крым позволяет направить силу на остальную часть Черного моря. Соответственно, сдерживание российских военно-морских позиций в Крыму является критически важным для Украины», - пояснила эксперт.

Таким образом, атаки на полуостров и вражеский флот имеют целью лишить «российские войска возможности использовать полуостров для нападений на материковую Украину», а также сорвать поддержку российских войск на оккупированных территориях на юге Украины.

Уничтожение незаконно построенного Крымского моста может стать одновременно стратегической и символической победой для Украины и серьезным ударом для Путина. Украина уже дважды поражала объект, но пока не смогла его разрушить. Представители ГУР сказали Guardian, что украинские войска в третий раз атакуют его до конца года.

По оценке аналитиков, разрушение этого «неизбежно» и даже россияне это понимают. Министерство обороны Великобритании сообщило в обновленном отчете, что Россия установила восемь барж на южной стороне моста, чтобы уменьшить «углы подхода для украинских беспилотных транспортных средств». Кроме того, враг строит железнодорожную линию из Ростова-на-Дону на юге России в Крым. Это должно обезопасить российские войска в случае уничтожения моста.

Стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс, считает, что, атакуя ПВО в Крыму, Украина «готовит почву» для будущих авиаударов F-16.

«Крым уязвим. Россияне имеют относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове... Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому если ограниченное количество боевиков может оказать реальное влияние, то это здесь - и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как ПВО в Крыму будет разобрано», - добавил он.

Как известно, Россия передислоцировала свою самую современную систему противовоздушной обороны С-500 на полуостров, чтобы защитить регион от самолетов.

«Россия не может позволить себе потерять Крым. Это дает Украине возможность использовать угрожающий статус Крыма как разменную монету в будущих переговорах», - сказала Снегова.

В то же время Бекетова убеждена, что если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем, вернуть полуостров или просто осуществить достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину, «это будет означать конец войны».