Сашка торгаш 17.06.2024, 9:16

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Диктатор превратился в менеджера по продажам.

Лукашенко все больше превращается в «Сашку торгаша», пишет читатель сайта Charter97.org.

За полгода диктатор то и делает, что ездит по российским регионам и не слишком близкому зарубежью. А его деятельность стала похожей на повседневность менеджера по продажам, у которого на складе скопилось слишком много продукции.

Прискорбно, но за 30 лет правления, Лукашенко так и не создал экономику, работающую без его мелочной опеки.