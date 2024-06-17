В Минске уборочная машина сбила девочку 17.06.2024, 9:26

иллюстративное фото

12-летняя минчанка ехала на велосипеде.

В Минске на улице Железнодорожной подметально-уборочная машина Schmidt сбила 12-летнюю девочку. Об этом рассказали в ГАИ.

Инцидент произошел 16 июня около 18.10. 35-летний водитель подметально-уборочной машины Schmidt, выезжая с территории АЗС, совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по линии тротуарной дорожки.

В результате ДТП подросток получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.