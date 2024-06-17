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ВМС Украины: Уничтожены 28 российских кораблей

  • 17.06.2024, 9:27
ВМС Украины: Уничтожены 28 российских кораблей
фото: wikimedia.org

Треть Черноморского флота РФ.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что украинским защитникам удалось вывести из строя уже треть кораблей Черноморского флота РФ.

«Треть выведена из строя точно — уничтожены и повреждены», — сказал он в интервью РБК-Украина.

Спикер ВМС отметил, что официально Силы обороны уничтожили 28 российских кораблей и ракетоносителей.

«Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата Адмирал Эссен, и Адмирал Макаров. Значительная часть кораблей противника уже познакомилась и с дронами, и с ракетами. И некоторые из них уже были восстановлены», — отметил Плетенчук.

По его словам, некоторые из вражеских кораблей стоят на ремонтах до сих пор, а некоторые будут находиться там еще долго из-за серьезных повреждений.

Он также рассказал об ударах по большим десантным кораблям РФ.

«Мы дождались, пока они их привели в порядок, и после этого ударили. А ремонтировать их было сверхсложно, потому что это 775 проект, они польского производства. А поляки, разумеется, отказываются их обслуживать. И они в обход санкций пытались покупать какие-то детали, заменители. Поэтому я не думаю, что они сейчас будут спешить с ремонтом этих БДК», — предположил спикер.

Кроме того, Плетенчук добавил, что к 28 уничтоженным российским кораблям в определенный период относили и некоторые единицы вроде катеров, которых у страны-агрессора полтора десятка.

«Начиная с флагмана и заканчивая четырьмя большими десантными кораблями второго ранга. Первого ранга был только крейсер Москва. Это также подводная лодка Ростов-на-Дону, Сергей Котов, Ивановец, Василий Бех и другие», — подчеркнул он.

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