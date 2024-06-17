Крыть нечем Telegram-канал «СерпомПо»

17.06.2024, 10:58

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Никому путинские глупости не нужны.

Глава МИД Турции Хакан Фидан употребил вчера выражение, вынесенное в заголовок, на конференции в Швейцарии: «Перед нами украинский мирный план. И Россия недавно предложила определенные условия. Вне зависимости от их содержания это важные шаги и проблеск надежды для начала».

Конечно, то, что затеяли Путин и его охвостье (в том числе «дипломатическое») 24 февраля, надоело всем. В особенности странам, расположенным по соседству с побоищем, длящемся два с лишним года. Но Фидан ошибочно принял свет из приоткрытой кремлёвской двери за проблеск надежды. Это отсвет цинизма, хамства, наглости и глупости, зашедших в тупик лузеров. Их поиски пятого угла в квадрате.

ДБ-«дипломатия» выдумала тезис о том, что «с нами» (т.е. с Путиным и его охвостьем) «большинство человечества». Кажется, последний раз эту глупость повторил на днях посол в Америке Антонов. И где же подписи «большинства человечества» под вашим «мирным планом»?

Отчего же, если он всерьёз, он не предложен от группы выдуманных вами «дружественных стран»?

Логично было предположить, что под вашими ценными идеями подпишутся и те, кого вы записали для целей внутренней пропаганды в «союзники». Ведь так дела не делаются. Если мирные инициативы всерьёз, то проводятся консультации с союзниками, и выдвигается совместный план. Скажем, Китай, Турция, Россия, Бразилия, кто-то из арабских стран. Отчего, кстати, не согласовали план со странами ОДКБ? С азербайджанским другом Алиевым? Где они все?

Сегодня же получилось, что «мирный план», забытый миром буквально на второй день после его оглашения, поддерживается только теми, кто его выдвинул. Вот это изоляция так изоляция!

Никому путинские глупости не нужны. И Китаю, кстати, показали лишний раз, что группа Путина те ещё «союзники». Джейк Салливан спокойно заметил, что он хотел бы посмотреть, как к «плану Путина» относится Китай. И крыть нечем.

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