В Грузии за день случилось четыре землетрясения
- 17.06.2024, 11:04
Одно из них — магнитудой 4,7 баллов.
В Грузии за воскресенье, 16 июня, зафиксировали сразу четыре землетрясения.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Первые толчки зафиксировали в 17:16 по тбилисскому времени, а затем – в 19:42, 19:49 и 20:08.
Как отмечает Национальный центр сейсмического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился вблизи сел Ири и Баджихеви, что к юго-востоку от города Они.
Землетрясение наибольшей магнитуды зафиксировали в 19:42 – 4,7. Наименьшую магнитуду имело последнее землетрясение за день – 3,3.