В Грузии за день случилось четыре землетрясения 17.06.2024, 11:04

Одно из них — магнитудой 4,7 баллов.

В Грузии за воскресенье, 16 июня, зафиксировали сразу четыре землетрясения.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Первые толчки зафиксировали в 17:16 по тбилисскому времени, а затем – в 19:42, 19:49 и 20:08.

Как отмечает Национальный центр сейсмического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился вблизи сел Ири и Баджихеви, что к юго-востоку от города Они.

Землетрясение наибольшей магнитуды зафиксировали в 19:42 – 4,7. Наименьшую магнитуду имело последнее землетрясение за день – 3,3.