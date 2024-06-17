Что будет с ценами на автомобили в Беларуси? 17.06.2024, 11:10

Мнение эксперта.

Изменятся ли цены на автомобили у белорусских дилеров, рассказал председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода.

Эксперт подчеркнул, что торговые дилерские организации формируют лишь незначительную часть той цены, которую потребители видят в автосалонах.

— На текущий момент торговая надбавка на легковые автомобили ограничена 15%, а на практике и того меньше. Региональные дилеры имеют обычную маржу 4−6%. Ни в прошлом, ни сейчас продавцы не влияют на уровень розничных цен. К сожалению, в нашем бизнесе мы сильно зависим от внешних факторов, включая цены поставщиков, логистические затраты, а также от курса национальной валюты, изменения ставок налогов, пошлин и сборов. Более полугода розничные цены стабильны. Думаю, в обозримом будущем тенденции сохранятся, но далеко заглядывать сегодня не рискну, — отметил Сергей Варивода.