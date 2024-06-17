«Делала покупку по одному курсу, а списали на $13 больше» 17.06.2024, 12:13

Куда ушли деньги?

Читательница Onlíner решила оплатить покупку в евро карточкой в белорусских рублях. Курс ее устроил, но через какое-то время девушка заметила, что у нее списали заметно больше.

— У меня карта «Альфа-Банка» в белорусских рублях. Проводила 10 июня платеж в интернет-магазине, валюта — евро. Стоимость покупки — 194,6 евро. Проверила перед покупкой курс по картам, он был 3,5 рубля, — рассказывает читательница.

После покупки на карте заблокировали деньги по этому курсу, но через день на счету стало на 42 рубля меньше.

— Смотрю выписку и понимаю, что за эту покупку у меня списали 722,64 рубля (т.е. курс почти 3,72)! На сайте в это же время курс 3,49 рубля.

По словам девушки, она ориентировалась на курсы валют на сайте и никак не ожидала, что спишут такую сумму.

— Звоню в банк — меня огорошивают сообщением о том, что за платеж банк взял две комиссии: 6,75 — комиссия за конверсию, 34,8 рубля — курсовая разница. Объясняют тем, что платежи в евро они конвертируют через юани. На сайте в разделе актуальных курсов по картам нет ни слова о конвертации или о том, что банк забирает такие конские комиссии. Только нормальный курс в 3,49 рубля.

Откуда эти комиссии?

В «Альфа-Банке» объясняют, откуда такая разница между курсами и списанной суммой.

— С 10 апреля 2023 года по всем текущим операциям валюта расчетов при помощи платежной системы Mastercard производится в китайских юанях.

Информация о том, как происходит конвертация при совершении расходной операции, отличной от валюты карты, в каждом отдельном случае размещена в Базе знаний «Альфа-Банка»». Например, в описанной ситуации сумма в EUR пересчитывалась в СNY по курсу платежной системы, а полученная сумма в CNY пересчитывалась в BYN по курсу продажи CNY, установленного банком.

Также при совершении операции с использованием карточек (их реквизитов) вне эквайринговой сети банка и банков-партнеров, когда валюта операции отличается от валюты карты, к списываемой сумме добавляется комиссия за проведение конверсии. Информация об этом опубликована на сайте банка на странице «Курсы валют по карточкам» в разделе «Особенности валютно-обменных операций по платежным карточкам».

Сумма за проведение конверсии составляет:

- 1% от суммы операции — для клиентов-резидентов и клиентов-нерезидентов, обслуживающихся в банке в рамках зарплатного проекта;

- 3% — для клиентов-нерезидентов, не обслуживающихся в банке в рамках зарплатного проекта.

Как избежать переплат?

Такие ситуации периодически возникают у клиентов разных банков. Сначала на карте блокируется сумма покупки, а потом списывают итоговую сумму, которая получается после конвертации.

Выход — оплачивать покупки такой картой, чтобы ее валюта совпадала с валютой покупки, и таким образом избежать конверсии и дополнительных комиссий.

В «Альфа-Банке» также советуют при покупке за границей использовать карту в соответствующей валюте. Если платеж надо сделать быстро, можно оформить и активировать виртуальную валютную карту в мобильном приложении.