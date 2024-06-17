закрыть
17 июня 2024, понедельник, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тест на усталость: сосчитайте все цифры на картинке

  • 17.06.2024, 12:18
Тест на усталость: сосчитайте все цифры на картинке

Он покажет, не пора ли вам в отпуск.

Современный ритм жизни часто ставит перед нами высокие требования и множество задач, что может приводить к хронической усталости и стрессу. В таких условиях особенно важно своевременно осознавать необходимость отдыха и планировать отпуск, чтобы сохранить здоровье и продуктивность, пишет «Вокруг света».

С помощью теста предлагаем узнать, как работает ваш мозг и не пора ли вам отправиться в отпуск прямо сейчас.

Сколько цифр вы можете насчитать на картинке?

Полезные советы для качественного отдыха

Во время отпуска постарайтесь максимально отдалиться от работы и рутинных обязанностей. Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие и помогает расслабиться: путешествуйте, проводите время на природе, занимайтесь спортом или творчеством. Важно также соблюдать режим сна и питания, чтобы отдых был действительно восстановительным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко