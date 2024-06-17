Тест на усталость: сосчитайте все цифры на картинке
- 17.06.2024, 12:18
Он покажет, не пора ли вам в отпуск.
Современный ритм жизни часто ставит перед нами высокие требования и множество задач, что может приводить к хронической усталости и стрессу. В таких условиях особенно важно своевременно осознавать необходимость отдыха и планировать отпуск, чтобы сохранить здоровье и продуктивность, пишет «Вокруг света».
С помощью теста предлагаем узнать, как работает ваш мозг и не пора ли вам отправиться в отпуск прямо сейчас.
Сколько цифр вы можете насчитать на картинке?
Полезные советы для качественного отдыха
Во время отпуска постарайтесь максимально отдалиться от работы и рутинных обязанностей. Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие и помогает расслабиться: путешествуйте, проводите время на природе, занимайтесь спортом или творчеством. Важно также соблюдать режим сна и питания, чтобы отдых был действительно восстановительным.