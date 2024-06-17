Сырский: Россияне спешат 17.06.2024, 12:27

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Александр Сырский

Главком ВСУ считает, что скоро время будет играть на пользу Украины.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны на Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском направлениях, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В частности, он отметил, что противник на этих направлениях проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость украинской обороны.

«Основные усилия враг сосредоточивает на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Роботино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра», - рассказал Сырский.

Он также добавил, что сейчас Россия понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от западных партнеров, в том числе и самолетов F-16, время будет играть в пользу Украины, а шансы РФ на успех будут уменьшаться.

«Поэтому, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям», - добавил Сырский.