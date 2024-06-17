Сырский: Россияне спешат
- 17.06.2024, 12:27
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Главком ВСУ считает, что скоро время будет играть на пользу Украины.
Российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны на Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском направлениях, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В частности, он отметил, что противник на этих направлениях проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость украинской обороны.
«Основные усилия враг сосредоточивает на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Роботино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра», - рассказал Сырский.
Он также добавил, что сейчас Россия понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от западных партнеров, в том числе и самолетов F-16, время будет играть в пользу Украины, а шансы РФ на успех будут уменьшаться.
«Поэтому, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям», - добавил Сырский.