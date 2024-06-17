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Кибермошенник приехал в Беларусь, чтобы снять деньги в банкомате

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  • 17.06.2024, 12:28
  • 2,228
Кибермошенник приехал в Беларусь, чтобы снять деньги в банкомате

В очках и капюшоне.

20-летний парень приехал из РФ, чтобы обналичить деньги, которые уводили у белорусов с помощью фишинговых сайтов. Для маскировки он использовал очки и капюшон, но его все равно задержали. Он успел снять больше 5000 рублей.

По данным следствия, киберпреступники разместили в интернете фишинговые ссылки на сайты, которые имитируют официальные страницы белорусских банков.

На этих сайтах предлагали за вознаграждение заполнить анкету и ввести реквизиты карты, чтобы получить деньги. Люди оставляли данные, после чего мошенники привязывали карты к платежным сервисам и похищали деньги.

Мужчина заключен под стражу.

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