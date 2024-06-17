Китай перед выбором Виталий Портников

17.06.2024, 12:40

Либо поддержка России, либо убийственные санкции США.

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Ген Шуан подчеркнул, что Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, объединиться и как можно быстрее начать мирные переговоры, чтобы прийти к прекращению огня и прекращению военных действий.

Это заявление китайского дипломата прозвучало практически сразу после того, как стало очевидным, что на саммит мира в Швейцарии съехались делегации более 90 стран. И среди этих стран были также делегации государств-членов БРИКС, таких как Индия, Южная Африка или Саудовская Аравия, а Бразилия была представлена наблюдателем. На этом фоне полное отсутствие Китая, чье правительство пыталось убедить страны Глобального Юга бойкотировать саммит мира в Швейцарии, скорее засвидетельствовало о политической изоляции самой КНР, что, конечно, всегда неприятно чувствовать.

К тому же помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в кулуарах саммита обратил внимание журналистов на отсутствие Китая и подчеркнул, что она могла быть связана с давлением из Москвы, а также готовностью Пекина помогать России в восстановлении ее военной машины.

Если Китай действительно желает мира в Украине, как об этом говорят китайские представители, лучшим способом доказать это было приехать в Швейцарию, подчеркнул господин Салливан.

Таким образом, китайскому дипломату в ООН не оставалось ничего другого, как вновь обнародовать позицию КНР о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной. И это несмотря на то, что Путин недавно продемонстрировал, что его представление о прямых переговорах означает прежде всего согласие Украины с тем фактом, что часть ее территории, а именно Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым, должна быть признана неотъемлемой частью РФ, а украинские войска выведены из тех регионов Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, которые сейчас контролируются легитимным украинским правительством.

Однако главной проблемой Пекина стала жесткая санкционная политика США в отношении тех китайских фирм, которые помогают восстановлению и укреплению российского военно-промышленного комплекса, а значит, затягиванию и продолжению войны России против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего недавнего пребывания в Пекине предупредил председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел КНР Ван И, что в случае, если Китай не прекратит помогать российскому военно-промышленному комплексу, это сделают сами Соединенные Штаты. И, конечно же, заместитель постоянного представителя КНР в ООН в итоге начал обвинять США в том, что они распространяют ложь относительно того, что Китай поддерживает Россию в ее военных усилиях с целью отвлечь внимание людей от конфликта и создать разногласия.

Китай призвал США прекратить использовать вопрос Украины как повод для компрометации Пекина и введения односторонних санкций против китайских компаний, сказал Ген Шуан. И эта риторика высокопоставленного китайского дипломата может свидетельствовать, что в своих санкциях против китайских фирм США действительно на правильном пути. Потому что ни Путин, ни его союзник Си Цзиньпин не понимают языка дипломатических заявлений и предупреждений, а понимают исключительно язык конкретных действий.

Как можно понять из слов китайского дипломата, в Пекине не ожидали, что от предупреждений о санкционном давлении на китайские компании, которые, очевидно, по благословению высшего руководства КНР, помогают России в продолжении войны против Украины, США перейдут к реальным санкциям, которые создадут серьезные проблемы для функционирования этих компаний. И очевидно, что это только первый этап давления на КНР, который может осуществляться вовсе не только в плоскости давления на компании, которые являются непосредственными приспешниками российского режима в проведении агрессивной войны. Введение новой пошлины на китайские электромобили, о которой договорились руководители государств G7 во время своего недавнего саммита в Италии, также стало демонстрацией того, что цивилизованный мир может сделать с китайской экономикой, если Си Цзиньпин будет подчеркивать свое стратегическое партнерство с агрессивной РФ и помогать России продолжать войну по уничтожению Украины.

И это, очевидно, не в интересах китайского лидера и руководства Коммунистической партии Китая, которая и определяет всю стратегию существования государства последними десятилетиями. Это не в интересах тех, кто хотел бы, чтобы китайская экономика, демонстрирующая не самые лучшие показатели в последние годы, стабилизировалась бы и снова перешла в реальный рост.

Таким образом, у Китая есть достаточно простой выбор: либо действительно обеспечить возможность мирного процесса между Россией и Украиной и предупредить Путина, что его дальнейшие агрессивные амбиции могут привести к охлаждению взаимоотношений между Москвой и Пекином, либо выбрать путь дальнейшей поддержки РФ в ее агрессивной войне, надеясь, что победа России в этой войне ослабит позиции Запада и таким образом откроет Китаю дорогу к собственным агрессивным действиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что также может быть стратегической целью председателя КНР Си Цзиньпина.

Однако последние заявления высокопоставленного китайского дипломата все же свидетельствуют о том, что в Пекине начинают склоняться к поиску путей мирного разрешения ситуации, связанной с войной России против Украины. Но пока не могут понять, каким образом обеспечить этот мир без учета агрессивных амбиций руководства РФ, которое не желает уступать ни завоеванным территориям, ни своим взглядам на роль бывших советских республик в мире и возможность самостоятельного выбора путей развития, на котором продолжают настаивать в Украине и в других странах постсоветского пространства, избравших свой собственный путь.

Виталий Портников, YouTube