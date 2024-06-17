Андрей Новик: Лукашенковские принципы начинают проникать в жизнь диаспоры 17.06.2024, 13:03

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Андрей Новик

Фото: Charter97.org

Актер рассказал, с чем сталкивается белорусская культура в изгнании.

Драматурги, режиссеры, актеры, художники и другие люди театра, которые были вынуждены покинуть Беларусь, самоорганизовались в Варшаве в театральное бюро «BY театр». Организаторы делают все возможное для продвижения свободной современной белорусской культуры, но на этом пути возникают препятствия даже от самих белорусов.

О ситуации с белорусской культурой в изгнании сайт сайт Charter97.org поговорил с режиссером, актером театра и кино Андреем Новиком:

— Благо, наш театр продолжает существовать и даже развиваться. За май мы отыграли пять спектаклей. Сейчас, в июне, у нас будет небольшой перерыв. Лето — это абсолютно не театральный сезон, поэтому театры всегда уходят в отпуск. Мы по возможности продолжаем какие-то репетиции и работу над новыми проектами.

Буквально на днях был оглашен список участников фестиваля FAMA в Свиноустье, нас туда также пригласили. В рамках этого фестиваля, который пройдет 19-24 августа, мы выступим со спектаклем «З@mova» («Z@klęcie»).

К сожалению, сорвалась поездка в Вильнюс в июле на Неделю белорусской культуры, потому что существующие органы, которые призваны сохранять и развивать культуру, ею, увы, не особо интересуются. Мы подсчитали свои физические и финансовые возможности, после чего вынуждены были отказаться от этого мероприятия.

На данный момент мы не имеем никакого финансирования и поддержки, поэтому можем рассчитывать только на себя, на сборы с продажи билетов. Но процесс идет, как говорится, шаг за шагом. Будем что-то продолжать, развиваться и, надеюсь, в сентябрь вступим с новыми силами, идеями и проектами.

— В мае вы опубликовали открытое обращение, из которого следует, что вы собираетесь идти в суд. Расскажите об этой ситуации подробнее.

— Я думаю, что многие читали наше открытое обращение, в нем мы все подробно описали. Мы продолжаем добиваться какой-то справедливости и правды. Под нашим обращением очень большое количество людей написали слова благодарности, за то что мы все-таки не молчим, а говорим. Также начали всплывать истории с похожими кейсами еще с 2021-го года, но просто люди боялись об этом говорить.

Что произошло: В прошлом году творческая группа «BY театр» осуществила постановку и премьерный показ спектакля «Ulenspiegel». Для финансирования проекта европейский донор перечислил в Stowarzyszenie Białoruski Młodzieżowy Hub («Белорусский молодежный хаб») аванс на создание и премьерный показ спектакля в размере 49,000 евро. Вторая часть гранта предусматривала финансирование гастрольной деятельности с этим спектаклем и составляла еще 26,000 евро. До настоящего времени работа группы так и не была оплачена.

Как оказалось, мы далеко не первые и, страшно это признавать, видимо, далеко не последние, кто оказался в такой ситуации. Мы продолжаем поиски юридической фирмы или частного юриста, которые были бы заинтересованы помочь нам восстановить справедливость, так как сами мы не имеем возможности оплатить полную работу юристов, это немалые деньги.

Из открытого обращения группы: «Стыдно наблюдать, как отдельные «борцы за демократию», не способны признавать ошибки и нести ответственность за свои действия или бездействие, стремятся и дальше «помогать» нации. [...] Белорусам с 2020 года и до настоящего времени не удалось создать ни одной открытой для диаспоры и управляемой диаспорой финансово прозрачной организации ни в одной из сфер общественной жизни.

К сожалению, «лукашенковские» принципы начинают активно проникать в жизнь диаспоры. Уже здесь нас опять попытаются привыкнуть «не лезть не в свое дело» те, для кого мы — вынужденные или сознательные иммигранты — всего лишь «карманная база», «демократические ценности» — всего лишь товар, а «институт репутации» — несостоятельное изобретение».

Мы пытаемся собрать некую коалицию творческих групп, коллективов, инициатив, абсолютно не связанных с политикой. Это будет именно группа единомышленников, творческих людей, которые все-таки хотят прозрачности, открытости и честности, которые хотят видеть, куда деньги пошли, как они пришли, кому они были переданы и так далее.

Чтобы таких ситуаций больше не возникало, надо уже сейчас делать ставку на организацию такой группы, коалиции, чтобы работать вместе, сотрудничать и развиваться, чтобы в итоге выйти на уровень такого международного имплементационного органа, чтобы творческие люди могли работать открыто, честно и понятно.

В комментариях причастные люди говорят, что либо «никто не виноват», либо виноват кто-то, но не он. Все показывают друг на друга. Это, конечно же, печально, что все «святые». Это длится уже более трех лет. Как оказалось, много разных групп людей уже попадали в подобную ситуацию. Но при этом все говорят, что «они хорошие», что «они — правильные», никто не виноват.

Именно поэтому мы пытаемся добиться справедливости через компетентные органы, именно для этого мы ищем поддержку со стороны юридических компаний либо частных юристов.

Мы просто хотим добиться какой-то правды. Естественно, мы никого не собираемся голословно обвинять. Факт остается фактом, событие произошло. Кто там конкретно виноват и кто как сделал — в этом должны разобраться люди с соответствующей квалификацией.

Будем очень благодарны, если кто-либо откликнется, можно писать нам на почту (ulen7spiegel7@gmail.com) предложения по взаимодействию или сотрудничеству. И, конечно же, будем рады, если найдутся люди, которые смогут поддержать нас финансово, чтобы мы могли продолжать нашу деятельность, ставить новые спектакли и устраивать гастроли.