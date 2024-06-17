Не подсуетились кремлевские 2 Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

17.06.2024, 13:06

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Где российская альтернатива Евро?

Который день скрепный российский телеканал «Матч-ТВ» с подсанкционной Канделаки во главе, транслирует матчи европейского футбольного чемпионата, из которого россиян из-за Путина выкинули с его 24-м февраля.

«Патриотическая общественность» молчит. Как же так, кэридос амигос? Что насупились? Там же сплошные НАТОвцы играют, а Канделаки вам их показывает. Вы же смотрите и смотрите. Немцы, британцы, итальянцы, шотландцы, испанцы, поляки … И так далее. Что же не выйдет «на бровях» какой-нибудь Медведев-Захарова, не рявкнет, имитируя Николая Озерова: «Такой футбол нам не нужен!»

Видно, нет дела телевизионной и футбольной общественности до великой геополитической борьбы Путина-Лаврова с НАТОвцами. Качественный футбол дороже.

Что же вы, руководители, с которыми, якобы «большинство мира» не смогли создать альтернативу европейскому футбольному первенству, чтобы подавальщица Канделаки его скармливала народу из кастрюли своего канала?

Собрали бы сборные Никарагуа, Сирии, КНДР. Нашей страны, конечно. Позвали бы команду запрещенного в России террористического «Талибана». ХАМАС бы подъехал. И устроили бы сражение на призы, скажем, Нарышкина и Медведева.

Но вы не подсуетились, кремлевские. Поэтому мы смотрим футбольное первенство стран НАТО. И довольны. А как вы там в Кремле, не знаем.

Telegram-канал «Времени на раскачку нет»