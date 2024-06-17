Ученые: Магнитное поле Солнца скоро перевернется 1 17.06.2024, 13:19

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Как это повлияет на Землю.

У Солнца скоро изменится магнитное поле. Это явление происходит примерно каждые 11 лет и изменение полярности означает приближение нашей звезды к солнечному максимуму, то есть пику активности Солнца.

Последний раз магнитное поле Солнца переворачивалось в конце 2013 года. Но что вызывает это событие и какое влияние оно может оказать на Землю? Об этом пишет Space (перевод - «Фокус»).

Активность Солнца

11-летний цикл солнечной активности обусловлен магнитным полем Солнца и определяется частотой и интенсивностью появления солнечных пятен на поверхности звезды. Пик солнечной активности в течение этого цикла называется солнечный максимум и текущие оценки предсказывают, что он будет длиться в период с конца 2024 года по начало 2026 года. Но есть еще один очень важный цикл – это цикл Хейла, который длится 22 года, в течение которого магнитное поле Солнца меняет направление, а затем возвращается в исходное состояние.

По словам астрофизика Райана Френча, во время солнечного минимума, то есть низкой активности Солнца, магнитное поле звезды имеет один северный и один южный полюс, как и магнитное поле Земли. Но по мере приближения к солнечному максимуму магнитное поле Солнца становится более сложным, без четкого разделения северного и южного полюсов. К тому времени, когда солнечный максимум проходит и наступает солнечный минимум, Солнце снова имеет два магнитных полюса, хотя и с перевернутой полярностью.

Предстоящая смена полярности произойдет с северного на южное магнитное поле в северном полушарии и наоборот в южном полушарии. Это приведет к тому, что ориентация магнитного поля будет такой же, как у Земли, магнитное поле которой также направлено на юг в северном полушарии, объясняет Френч.

Причины изменения полярности

Переворот магнитного поля вызван солнечными пятнами, то есть сильно намагниченными регионами на поверхности Солнца, в которых возникают солнечные вспышки и корональные выбросы массы, то есть выбросы плазмы. Поскольку солнечные пятна появляются близко к экватору, они будут иметь ориентацию, соответствующую старому магнитному полю, в то время как солнечные пятна, которые возникают ближе к полюсам, будут иметь магнитное поле, соответствующее ориентации предстоящего магнитного поля. По словам физика Тодда Хоксема, магнитное поле из активных областей движется к полюсам и в конечном итоге вызывает переворот. Но точная причина такого изменения полярности остается загадкой.

Как быстро происходит переворот магнитного поля?

Ученым точно известно, что переворот магнитного поля Солнца не происходит мгновенно. Это постепенный переход от диполя (то есть поля с двумя полюсами) к сложному магнитному полю. То есть не существует "конкретного момента, в который солнечные магнитные полюса переворачиваются. Обычно для полного переворота требуется год или два, но это время может меняться. Ученые говорят, что это событие, хотя может и звучит очень страшно, но не вызовет апокалипсис на Земле. Но некоторые побочные эффекты смены полярности все же будут ощутимы на нашей планете.

Как на Землю влияет переворот магнитного поля Солнца?

Солнце в последнее время было очень активным, когда возникали многочисленные вспышки и корональные выбросы массы, что приводило к появлению геомагнитных бурь на Земле. Но такая активность не является непосредственной причиной смены полярности. Скорее всего, эти вещи, как правило, происходят одновременно, считают ученые. По словам Френча, космическая погода обычно самая экстремальная во время солнечного максимума, когда магнитное поле Солнца также является наиболее сложным.

Один побочный эффект переворота магнитного поля может помочь защитить Землю от галактических космических лучей. Это высокоэнергетические субатомные частицы, которые движутся со скоростью, близкой к скорости света, и могут повредить космические корабли и нанести вред астронавтам. Когда происходит изменение магнитного поля Солнца, то это приводит к улучшению магнитного барьера, который распространяется на миллиарды километров от нашей звезды.