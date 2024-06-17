Белорусам в ЖКХ рекомендовали фотографировать соседей 12 17.06.2024, 13:15

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Зачем?

Белорусам рекомендовали в некоторых случаях заняться почти настоящим расследованием и собирать доказательства противоправных действий своих соседей. В ЖКХ даже посоветовали делать фотографии и видео. Все дело в здоровом образе жизни, отмечает telegraf.news.

Фотографировать и собирать доказательства жителям Беларуси посоветовали, чтобы найти управу на соседей, которые курят на балконах, в тамбурах, на лестницах, лифтах и в лоджии. Все потому, что все вышеперечисленное относится к местам общего пользования. В них курить запрещено.

Согласно декрету Лукашенко от 24 января 2019 года №2, милиция вправе наказывать нелегальных курильщиков. При этом сумма штрафа составляет 4 базовые величины (160 рублей).

А что делать, если сосед курит у себя на кухне, что разрешено законом, а дым попадет к вам в квартиру? Тут алгоритм действий должен быть другим.

«Кстати, известны факты, когда сигаретный дым проникал в вышерасположенную квартиру через вентиляцию, что порождало жалобы соседей. То есть собственник дымил у себя на кухне. Однозначно причина была в неисправной системе вентиляции. Она в жилых домах приточно-вытяжная: сигаретный дым и другие запахи не должны попадать из одной квартиры в другую. По таким вопросам следует звонить по номеру 115.

В любом случае, прежде чем инициировать судебный процесс против соседа-курильщика, необходимо взвесить все за и против и быть готовым к тому, что предпринятые усилия, время и деньги (на оплату адвоката, госпошлины) себя не окупят», — пояснил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексей Скалдин в комментарии для «Минск-Новости».