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Десантники ВСУ устроили переполох дронами на Кураховском направлении

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  • 17.06.2024, 13:20
  • 2,000
Десантники ВСУ устроили переполох дронами на Кураховском направлении

Бойцы заставили захлебнуться штурм россиян.

Сегодня, 17 июня, оператор украинского расчета БПЛА 46-й Отдельной аэромобильной бригады с позывным «Кипиш» рассказал о наиболее масштабном штурме позиций Вооруженных сил Украины на Кураховском направлении Донецкой области, который удалось отбить.

По словам «Кипиша», наступление противника заметили в 4:00, операторы БПЛА MAVIC доложили, что в направлении позиций ВСУ выдвинулись три танка.

Дроны камикадзе сумели поразить один из танков, после этого на блиндажи украинских защитников пошла вражеская пехота при поддержке БМП и БТР. Совокупным ударом артиллерии и БПЛА десантникам удалось отминусовать 7 единиц техники российских войск. Добычей расчета «Кипиша» стали 2 единицы техники, лично он уничтожил вражеский БМП.

На видео показано, как БПЛА кувыркнулся в воздухе, по словам «Кипиша», который и управлял им, это результат противодействия системы РЭБ оккупантов.

В итоге украинскому защитнику все-таки удалось исправить направление полета и уничтожить БМП.

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