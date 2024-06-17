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«Тактика тысячи порезов рано или поздно даст о себе знать»

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  • 17.06.2024, 13:27
  • 2,996
«Тактика тысячи порезов рано или поздно даст о себе знать»

Рухнет ли российский рубль, а вместе с ним и белорусский.

Чего ждать от российского и белорусского рубля после санкций против Мосбиржи?

— С большой вероятностью после нескольких дней — максимум недель неопределенности ситуация подуспокоится. Курс доллара в России будет определяться на внебиржевых торгах — это торги между банками, — пояснил в эфире Обычного утра экономист и старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

Эксперт провел аналогию с бассейном: будут вручную решать, какой уровень воды в бассейне на данный момент зафиксировать, умный механизм применяться не будет.

— Белорусский рубль ходит как привязанный на веревочке за российским рублем, то есть все проблемы российского рубля, к сожалению, становятся нашими. Но сцепка эта не жесткая, а гибкая.

Сейчас, когда после введения санкций российский рубль рванул, Нацбанк эту сцепку может ослабить и на белорусском рубле, я уверен, это отразится в меньшей степени, то есть он будет чуть-чуть следовать за курсом российского рубля, но масштаб колебаний будет не такой большой.

Это Нацбанк пока в состоянии делать, при условии, что российский рубль после колебаний сроком в одну-две недели устаканится на новом уровне, полагает экономист.

— Поэтому по этой причине (другие причины мы выносим за скобки) сейчас для белорусского рубля, не думаю, что кардинально меняется ситуация.

По другим причинам — то, что у нас своих проблем хватает внутри экономики и в торговле на российском рынке — это сейчас более важные факторы для перспектив белорусского рубля на горизонте от месяца до полугода.

Дмитрий Крук отметил, что на протяжении последних двух лет российский валютный рынок утрачивает устойчивость.

— Скачки и ожиданные пертурбации становятся все более вероятными. Если что-то произойдет с валютной выручкой, с возможностью России поставлять свои нефтепродукты, которые они сейчас в значительной мере теневым флотом доставляют в Индию, в Китай, то эта маленькая капля может стать достаточно серьезным весомым аргументом.

Надо помнить, что в отношении самого потока входящей валютной выручки в Россию существует много других ограничений, и все вместе это может в будущем привести к таким же скачкам, как осенью, когда российский рубль скакал, и его неимоверными усилиями — повышением процентной ставки, установлением обязательной продажи валютной выручки – немного стабилизировали.

Поэтому как резюме: прямо сейчас ситуация подуспокоится, но тактика тысячи порезов рано или поздно даст о себе знать. Это один порез из тысячи, — заключил эксперт.

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