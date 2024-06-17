Мобильные операторы вводят очередные новшества для белорусов 6 17.06.2024, 13:37

3,842

Одно из них касается мобильного интернета.

У мобильных операторов — новая порция изменений для клиентов. К примеру, компания А1 введет изменение по раздаче мобильного интернета, отмечает «Зеркало».

Оператор А1 с 24 июня введет новшества по мобильному интернету — по раздаче трафика. «Изменения направлены на уточнение условий использования возможности раздачи интернет-трафика на другие устройства», — сообщает компания.

К примеру, сейчас интернет-трафик, который включен в тарифные планы, не расходуется в роуминге. С 24 июня этот пункт дополнят уточнением, что «раздача интернет-трафика в зарубежных сетях регулируется клиентом самостоятельно путем включения/выключения соответствующей опции в его устройстве и тарифицируется по роуминговым тарифам либо в соответствии с условиями роуминг-пакетов».

Компания МТС запустила акцию для новых абонентов услуги «Тарифище плюс»: первые три месяца пользования абоненту будет без дополнительной платы доступна скорость интернета 200 Мбит/с вместо стандартной 100 Мбит/с.

Мобильный оператор life:) на днях объявил на своем сайте, что запустил новую услугу в роуминге — «1,5 ГБ в популярных странах», которая действует в том числе в Польше, Литве, Турции, Италии, Грузии и Казахстане. Был размещен порядок оказания этой услуги. Заявленная цена — 17,9 рубля на 15 дней. Однако позже эта новость исчезла с сайта компании. В контакт-центре оператора не смогли оперативно уточнить, с чем это связано.