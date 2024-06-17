Димон жжет 2 Николай Травкин

17.06.2024, 13:46

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Медведев демонстрирует процесс самоочищения от подозрений в либерализме.

Лимонтий, мой наставник по каменщицкому делу, абсолютно не был испорчен ни излишней образованностью, ни чрезмерной начитанностью. Но выразится за обедом иной раз мог так красочно, что вся бытовка в восхищении замирала. Однако, словарному запасу, которым пользуется Медведев в телеграмм, даже Лимонтий мог бы позавидовать. Так что же с Дмитрий Анатольевичем происходит, зачем он это делает?

А это Дмитрий Анатольевич публично демонстрирует процесс самоочищения от подозрений в либерализме. Он же прекрасно понимает, что близки времена, когда партия призовет его к ответу за «свобода лучше чем несвобода», за его увлечения айфонами, и даже за демонстрацию трусов Calvin Klein.

В общем, правый уклон от линии партии неопровержим. Как говорил Черчиль в 18 году: «Медведев принял страну с Селигером, а сдал ее с Болотной площадью.» Такое среди братвы не забывается и не прощается.

Опыт пребывания в обойме высшей власти подсказывает Дмитрию, что рассчитывать на защиту умных соратников по партии не следует. Значит, надо заручиться поддержкой буйных. Даже, чем черт не шутит, может удастся и возглавить их! Для этого надо прикинуться не просто «своим парнем», но и самым буйным… Вот Димон и жжет.

Николай Травкин, «Фейсбук»