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Новые правила постановки авто на учет и снятия с него вступили в силу в Беларуси

  • 17.06.2024, 13:47
  • 1,868
Новые правила постановки авто на учет и снятия с него вступили в силу в Беларуси

Что изменилось?

Сегодня, 17 июня, вступили в силу основные положения постановления совмина от 19.04.2024 № 294, согласно которому изменён порядок госрегистрации и госучёта транспортных средств, снятия их с учёта, а также порядок внесения изменений в документы на авто.

Av.by напомнил об основных новшествах.

Согласно указанному документу новым владельцам автомобиля в случае покупки или приобретения его в лизинг отводится больше времени на регистрацию транспортного средства — 30 дней со дня приобретения, получения или ввоза ТС вместо 10 дней, как было ранее.

При регистрации транспортного средства субъекта хозяйствования теперь не надо предоставлять документ, отражающий исчисление и уплату утилизационного сбора, зарегистрированного таможней, а также документ, подтверждающий освобождение от такого сбора, и некоторые другие.

Для регистрации транспортного средства, ранее не зарегистрированного в Беларуси и не зарегистрированного на территории государств — членов Евразийского экономического союза, теперь необходимо предоставлять выписку из электронного паспорта транспортного средства со статусом «действующий».

При внесении изменений в регистрационные документы транспортных средств белорусам не нужно предоставлять свидетельство о регистрации ТС, если в автоматизированной информационной системе (АИС) ГАИ есть сведения о таком свидетельстве.

Для снятия машины с учёта для утилизации теперь среди оснований — документальное подтверждение утраты эксплуатационных характеристик вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, боевых действий, актов терроризма, ДТП и других происшествий.

Кроме того, отныне владельцам транспортных средств не придётся отдельно проходить процедуру снятия с учёта в случае, если в АИС ГАИ есть сведения об аресте ТС либо о запрете на совершение регистрационных действий в отношении него, о нахождении транспортного средства в международном розыске.

Также машину снимут с учёта для утилизации при отсутствии в регистрационном подразделении информации, подтверждающей эксплуатацию ТС в течение не менее одного года (ранее — не менее трёх лет).

Предусмотрены и некоторые другие изменения и уточнения, в частности о регистрационных действиях с авто, на которых видоизменён либо повреждён VIN-код.

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