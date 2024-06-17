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Сына президента Сербии Вучича атаковали албанские фанаты

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  • 17.06.2024, 13:55
  • 1,364
Сына президента Сербии Вучича атаковали албанские фанаты

Видеофакт.

В первые дни чемпионата Европы произошли массовые беспорядки, когда албанские фанаты напали на сербов в ресторане в Гельзенкирхене (Германия).

По информации хорватской прессы, Данило Вучич, сын президента Сербии Александра Вучича, хотел принять участие в драке, но его не пустила охрана.

На видео видно, как Вучич хотел влезть в потасвку, но ему помешали члены военной полиции специального назначения «Кобра», которые были с ним в качестве личной охраны.

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