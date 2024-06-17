Политолог: К Лукашенко испытывают отвращение даже союзники 17.06.2024, 15:28

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И держат «кулак в кармане».

Лукашенко во время совещания с правительством отметился антисемитским заявлением. Рассказывая о коррупционном скандале, в котором оказался замешан его бывший помощник, диктатор заявил о том, что половина проходящих по делам о взятках в Беларуси — якобы евреи.

С чем связан такой пещерный антисемитизм Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом:

— Думаю, что это связано с его советским воспитанием, причем, действительно, очень пещерным. Это невежество. Лукашенко не первый раз делает подобные антисемитские высказывания, которые показывают его ненависть не только к евреям, а вообще к представителям любых других наций, народов, государств.

И к белорусам он испытывает такое же негативное чувство, и к полякам, и к армянам, и к русским, и к украинцам. Подчеркиваю, это связано с его воспитанием. Очень жаль, что из-за таких его действий и высказываний страдает страна, страдают межгосударственные отношения.

Лукашенко 30 лет находится у власти, но за все это время с официальным визитом в Израиле он никогда вообще не был. И это с учетом того, что Израиль и Беларусь, мне кажется, связывают очень глубокие корни. Сложно найти еще подобную страну, у которой были бы такие исторические связи. Несколько президентов Израиля родились в Беларуси, учились в нашей стране. Около миллиона евреев было убито в Беларуси в годы нацизма.

Действия Лукашенко недопустимы. Считаю, что Израиль должен выслать белорусского посла до момента, пока Лукашенко не принесет официальные извинения еврейскому народу.

— Последнее время белорусского диктатора сопровождает целый шлейф дипломатических скандалов — Монголия, Армения, теперь и Израиль. Станет ли Лукашенко окончательно неркуопожатным?

— Он и так уже нерукопожатный, с ним периодически встречаются по нужде. В ближайшее время, 4 июля, у него будет встреча в рамках ШОС. Они там с китайским лидером пожмут руки, но тут есть один показательный момент. Насколько я знаю, Китай не подарил панду Беларуси до сих пор. У Китая есть такая дипломатия — он дарит панд, таких замечательных мишек, если чувствует особые отношения с государством. Беларусь никаких панд не получила, при этом, как бы пропаганда это не раздувала, данный факт показывает, что никаких серьезных отношений там нет.

Это тоже демонстрирует определенную нерукопожатность Лукашенко, когда страны, на которые он полагается и считает, что они для него великие и так далее, держат такой кулак в кармане. Очевидно, что все эти страны испытывают отвращение к его действиям, поведению.

Взять тот же скандал 2019-го года, когда Лукашенко устроил демарш в Пекине. Говорят, он там стулья бросал и сбежал с саммита. Он ссорится со всеми странами, поэтому его рукопожатность достаточно относительная.

А в свете его последнего скандального заявления в отношении евреев, я считаю, что Израиль должен занять очень жесткую позицию. Также стоит обратить отдельное внимание на заявление Лукашенко, что он очень много евреев арестовывает.

В правительстве Беларуси, насколько я вижу по этническому составу, не так и много евреев. И если Лукашенко принимает такие решения, то, может быть, аресты в Беларуси идут по национальному признаку.

Он там приводил пример Игоря Брило, который был министром сельского хозяйства, якобы за коррупцию его арестовали. Думаю, что Брило арестовали не за коррупцию, а за то, что он будучи министром вступил в публичную перепалку с Лукашенко, обвиняя его в непрофессионализме в области сельского хозяйства. До этого Брило поработал несколько месяцев помощником Лукашенко в Витебской области, а потом отправился в тюрьму. Я думаю, что это было сделано по просьбе или требованию Лукашенко, вряд ли там есть какая-то коррупционная составляющая.

Возможно, это было сделано и по этническому признаку, в связи с тем, что Брило не понравился Лукашенко с точки зрения как раз своей национальности и он, видимо, принял решение отправить его «в концлагерь». Я полагаю, что все эти действия должны иметь оценку со стороны международного сообщества.