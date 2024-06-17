Белорусский производитель колбас по польским рецептам обанкротился 17.06.2024, 21:47

Компания «Прибужье Групп» начала работу в октябре 2019 года.

Экономический суд Брестской области 12 июня рассмотрел заявление о банкротстве ООО «Прибужье Групп». Это производитель колбасных изделий в Брестской области. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре сведений о банкротстве, передает officelife.media.

Компания «Прибужье Групп» начала работу в октябре 2019 года. Она выпускала колбасные изделия под торговой маркой Miednowski. Нейминг связан с местом, где располагалось предприятие, — агрогородком Медно. Его символизировал шляхтич Miednowski, который был родоначальником колбасок по польским рецептам. В линейке предприятия были такие продукты, как «Шинка Мазовецкая», «Сосиски Варшавские», «Колбаса вареная польская с салом» и другие. Также в ассортименте были паштеты, зельцы, кабаносы и другая продукция.

Продолжить работу компания не смогла из-за кредиторской задолженности. В феврале 2023 года работники были уволены, а в январе 2024 года компания ушла в ликвидацию.

Общий размер кредиторской задолженности составляет 4,3 млн рублей. В качестве активов должника фигурирует сумма 1,9 млн рублей — это дебиторская задолженность брестского мясокомбината «Старфуд», который недавно был признан банкротом.