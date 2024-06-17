Роковая ошибка Путина? 1 Игорь Эйдман

17.06.2024, 22:54

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Игорь Эйдман

Кадровые решения несут для диктатора РФ риски заговора.

Роковая ошибка Путина? Самое опасное для диктатора — плодить в своем окружении, людей затаивших обиду. Такие недобитые «подранки» обычно становятся главным мотором скрытой фронды и заговоров. Именно наказанные Павлом, а потом прощенные аристократы, убили своего обидчика. Лично обиженные Хрущевым, но не добитые номенклатурщики сыграли большую роль в его свержении (Николай Игнатов, например).

Путин раньше тасовал кадровую колоду так, чтобы все его ставленники были более-менее довольны. Бывали исключения, но разовые и редкие. Сейчас он впервые болезненно перетряхнул правящую верхушку. При этом Путин сильно обидел влиятельные кланы: Патрушева, Шойгу, генералов из министерства обороны во главе с Герасимовым. Сам Виктор Герасимов на месте, но его обложили новыми гражданскими руководителями министерства, отжимающими у генералов финансовые потоки. Также ущемлены интересы Сергей Кириенко, которого сильно потеснили в администрации президента. Владимир Мединский забрал у него идеологию и культуру в новое управление по политике в гуманитарной сфере. А путинский любимчик Алексей Дюмин претендует на часть влияния Владиленовича.

Также пострадали интересы главного коммерческого партнера Шойгу — Геннадия Тимченко. По логике вещей оптимизация расходов на оборону ударит и по основному поставщику военной техники — Сергею Чемезову, который в преддверии этого уже плакался, что его предприятия и так работают на грани рентабельности — не отбирайте, мол, у сиротки последнее.

Все это было бы не проблемой для Путина, если бы он по сталински стер обиженных им бояр в лагерную пыль. Однако они не добиты и сохраняют позиции во власти. Так он сам создал питательную среду для боярской фронды.

Смертельно обиженный издевательским назначением на второстепенную должность Николай Патрушев сохраняет позиции в силовых структурах, прежде всего в ФСБ, в руководстве которой есть лично преданные ему люди. Шойгу, пусть и в ослабленном виде, получил в свое распоряжение Совет безопасности, объединяющий, самых влиятельных силовиков в стране. Герасимов сохраняет ключевую позицию в министерстве обороны и может возглавить генеральскую фронду пришедшим туда вместе с Белоусовым сугубо штатским руководителям, презираемым военными «штафиркам». Ну и лояльность Кириенко теперь не столь очевидна. Он наверняка сильно напрягся в результате последнего передела влияния в администрации президента. А Кириенко — это кадровая политика, расстановка бюрократов в системе власти по всей стране.

Никогда в путинском руководстве не было так много влиятельных людей, обиженных диктатором. Я не утверждаю, что заговор неизбежен, но определенные стратегические риски для Путина новые кадровые решения очевидно несут.

Игорь Эйдман, Facebook