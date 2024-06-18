Бывшие акционеры ЮКОСа продали на аукционе права на бренды водки 18.06.2024, 1:00

На аукцион были выставлены 18 брендов алкоголя.

На аукционе в Гааге в понедельник были проданы права на использование в странах Бенилюкса брендов водки «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), которые ранее принадлежали российской госкомпании и по решению суда в Нидерландах были арестованы в пользу экс-акционеров ЮКОСа, которым арбитраж ранее присудил компенсацию в размер 50 миллиардов долларов в связи с конфискацией активов ЮКОСа российским государством.

Хотя решение арбитража окончательно не вступило в юридическую силу (кассационная жалоба России ещё рассматривается в Верховном суде Нидерландов), аукцион относительно прав на использование брендов алкоголя состоялся. Права за €1,6 млн выкупила компания Spirits International. Всего на аукцион были выставлены 18 брендов алкоголя, которые все продавались одним лотом.

Бывшие акционеры ЮКОСа, от имени которых действует компания GML, назвали прошедший ауцион важным успехом. Сообщение GML цитирует один из бывших акционеров Леонид Невзлин. «Значение сегодняшнего успешного аукциона заключается в том, что мы подтвердили, что западная правовая система по-прежнему является лучшим инструментом для привлечения к ответственности клептократических стран, таких как Россия», - заявил генеральный директор GML Тим Осборн, слова которого приводятся в сообщении. «Вот почему это не просто победа для нас, но и поощрение всех жертв российской агрессии к тому, что можно привлечь Россию к ответственности в суде и выиграть дело по существу, и что, в конце концов, Россия ничего не сможет сделать, чтобы избежать этого».

В 2014 году международный третейский суд в Гааге постановил, что Москва должна выплатить более 50 миллиардов долларов, с процентами сумма могла превысить 60 миллиардов. ЮКОС была крупнейшей нефтяной компанией России в начале 2000-х.