Пятерых могилевчан судили за участие в мирных акциях протеста в 2020-м году 18.06.2024, 12:49

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Среди них — семья с малолетними детьми.

Суд Ленинского района Могилева 13 июня огласил приговор в отношении пяти местных жителей, которых обвинили в «групповых действиях, нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК РБ), сообщает Mayday.team.

Судья Наталья Понасенко признала виновными Андрея Тимонина, Валерия Ивчина, Михаила Пищало, Светлану Котову и Дениса Котова в том, что в 2020 году в августе и сентябре они участвовали в мирных шествиях в Минске. А также в том, что они «выходили на проезжую часть», из-за чего якобы блокировали движение общественного транспорта.

Реальное лишение свободы было назначено только одному человеку — Андрею Тимонину. Понасенко приняла решение наказать его 2 годами колонии в условиях общего режима. Напомним, в январе 2024 года Тимонин был также подвергнут административному аресту за распространение «экстремистских материалов».

Владимир Ивчин и Денис Котов были приговорены к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы с направлением на химию.

Светлана Котова и Михаил Пищало получили ограничение свободы без направления ( «домашняя химия» ) сроком на 2 года.

Стоит отметить, что Денис Котов и Светлана Котова — семья. На их содержании находятся малолетние дети.