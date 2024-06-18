Разведка Британии: Россияне могли захватить Новоалександровку 2 18.06.2024, 13:18

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Это создает риски.

Российские оккупанты, вероятно, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области. Это создает угрозу для одного из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.

Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте Министерство обороны Британии.

«Российские войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. В этом районе в течение 2024 года шли ожесточенные бои, и Россия постепенно продвигалась вперед с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года», - рассказывает Минобороны Британии.

Отмечается, что оккупация Новоалександровки позволит врагу приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.

Разведка добавляет, что вероятно село Воздвиженка станет следующей целью России, которая планирует перерезать дорогу и нарушить украинскую логистику.