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На Минском море заметили необычное существо

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  • 18.06.2024, 13:30
  • 2,840
На Минском море заметили необычное существо

Теперь в соцсетях гадают, что это было.

На Минском море заметили необычное существо, которое очень быстро плыло по водоему.

Видео в TikTok опубликовал житель Минска Андрей Барабанов.

В соцсетях разгорелась дискуссия на тему, кто же это все-таки был. Часть комментаторов считает, что на видео попала змея, другие увидели в животном выдру. А что думаете вы?

@andrei_barabanau

Большая змея на Минском море. Точно не уж 😱😱😱😬

♬ оригинальный звук - andrei_barabanau

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