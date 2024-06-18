На Минском море заметили необычное существо 1 18.06.2024, 13:30

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Теперь в соцсетях гадают, что это было.

На Минском море заметили необычное существо, которое очень быстро плыло по водоему.

Видео в TikTok опубликовал житель Минска Андрей Барабанов.

В соцсетях разгорелась дискуссия на тему, кто же это все-таки был. Часть комментаторов считает, что на видео попала змея, другие увидели в животном выдру. А что думаете вы?