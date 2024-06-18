На Минском море заметили необычное существо1
- 18.06.2024, 13:30
- 2,840
Теперь в соцсетях гадают, что это было.
На Минском море заметили необычное существо, которое очень быстро плыло по водоему.
Видео в TikTok опубликовал житель Минска Андрей Барабанов.
В соцсетях разгорелась дискуссия на тему, кто же это все-таки был. Часть комментаторов считает, что на видео попала змея, другие увидели в животном выдру. А что думаете вы?
@andrei_barabanau
Большая змея на Минском море. Точно не уж 😱😱😱😬♬ оригинальный звук - andrei_barabanau