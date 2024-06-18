СМИ: Путин боится, что его самолет могут сбить даже в России 2 18.06.2024, 13:40

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Глава Кремля начал всюду летать в сопровождении истребителей.

Президент России Владимир Путин и по российским регионам стал летать в сопровождении истребителей. Раньше военные самолеты сопровождали его только в зарубежных поездках, пишет «Агентство».

Владимир Путин во вторник, 18 июня, прилетел в Якутск. Жители города в соцсетях опубликовали сразу несколько видео и фото с истребителем, сопровождавшим его самолет. Как сообщил «Агентству» военный аналитик Ян Матвеев, на кадрах Су-30СМ.

«Агентство» проанализировало ленты госагентств и телеграм-каналов и не обнаружило с начала войны сообщений о сопровождении борта российского президента истребителями во время визитов в российские города. В январе 2024-го перед визитом Путина в Калининград у Дмитрия Пескова спрашивали, будут ли президента сопровождать истребители, однако он ушел от ответа на этот вопрос.

О сопровождающих Путина истребителях во время международных командировок СМИ пишут регулярно. Так было во время его полетов в Беларусь (декабрь 2022 года, ноябрь 2023-го и май 2024-го), Казахстан и Узбекистан (май).

В декабре 2023 года Минобороны России даже публиковало кадры с истребителями Су-35, которые сопровождали самолет Путина во время полета в ОАЭ. Песков тогда объяснял, что это было сделано из соображений безопасности: «Регион неспокойный, и если ОАЭ и Саудовская Аравия — это стабильные, безопасные страны, то окружение, регион смежный, безусловно, полон опасности и непредсказуемости».

Ранее в СМИ появилась информация, что на публичных мероприятиях Владимир Путин начал носить бронежилет.

При этом официально Кремль заявляет, что повышать меры безопасности для президента нет необходимости. В частности, пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя покушения на словацкого премьера Роберта Фицо, говорил в середине мая, что меры безопасности остаются на «обычном уровне».