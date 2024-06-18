Ford показал самый мощный пикап в мире 18.06.2024, 13:45

Сверхмощный болид примет участие в знаменитых горных гонках в Пайкс Пик.

Электрический пикап Ford F-150 Lightning получил экстремальную гоночную версию SuperTruck. Сверхмощный болид примет участие в знаменитых горных гонках в Пайкс Пик. Об этом сообщается на сайте американского автопроизводителя.

В основе авто лежит полноприводный электромобиль Ford F-150 Lightning, однако его кардинально переработали. Пикап получил силовую установку с тремя моторами общей мощностью более 1400 сил. Это самый мощный пикап в мире.

Кроме того, установлена облегченная литий-полимерная батарея, ведь электрокару не нужен большой запас хода — дистанция гонки составляет всего 20 км. Пикапу переделали подвеску и установили карбоново-керамические тормоза.

Визуально новый Ford F-150 Lightning SuperTruck существенно отличается от стандартного пикапа. Ему укоротили пассажирскую кабину и установили компактные двери. В салоне нет отделки, зато появились спортивное кресло и каркас безопасности.

Однако больше всего внимания уделили аэродинамике. Электромобиль Ford занижен, он получил агрессивный карбоновый обвес, диффузор и огромное антикрыло. Также обращают на себя внимание гоночные шины Pirelli P-Zero.

Ford участвует в горных гонках в Пайкс Пик в штате Колорадо с 1916 года. Суть гонки — быстрее всех выехать на гору, по сложному серпантину со 156 поворотами и перепадом высот в 1439 м. В прошлом году в соревновании участвовал модифицированный электрический Ford Transit. Как в прошлом году, так и сейчас заводским пилотом является Ромен Дюма, который четыре раза триумфовал в Пайкс Пик.