Польские фермеры придумали необычный способ помочь пограничникам на границе с Беларусью

Польские фермеры придумали необычный способ помочь пограничникам на границе с Беларусью3
- 18.06.2024, 14:02
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Чтобы остановить мигрантов-мусульман.
Польские фермеры, которые участвуют в общенациональном протесте, решили провести акцию на границе с Беларусью. Они разлили свиной навоз на полосе вдоль забора, чтобы остановить мигрантов.
Фермеры таким образом решили помочь пограничникам в их борьбе с нелегальной миграцией с территории Беларуси, сообщает wp.pl.
«Мы начинаем поливать пограничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Мы покажем, что проявляем солидарность с польскими силовиками. Мы покажем властям, как обезопасить нашу территорию», — рассказал представитель протестного союза фермеров Дамьян Муравец.
Его коллега отметил, что разливать навоз фермеры будут только там, где получат на это разрешение от погранслужбы.
#Gnojowica na granicy!— OOPR (@OOPRinfo) June 15, 2024
Zgodnie z zapowiedzią #OOPR: Rolnicy żywią, ale bronić też będą!#ObronaGranicy #granica #GranicaPaństwa #GranicazBiałorusią #RolnicyMuremZaPolskimMundurem @PRolnikow @LukaszP85 @damian_murawiec @HubertOjdana @MajrolKrasin @arszczecin @RuchMF pic.twitter.com/8RpIeNBok0
«Все будет сделано по закону. Мы надеемся, что если мы разольем свиной навоз, нелегалы не перейдут эту полосу, если будут следовать своей вере», — считает фермер.
Участники акции считают, что большая часть мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу с территории Беларуси, исповедуют ислам. В этой религии свинья считается нечистым животным.
Когда именно была проведена акция, неизвестно. С 13 июня в Польше на границе с Беларусью действует буферная зона, доступ граждан туда ограничен.