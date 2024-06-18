Польские фермеры придумали необычный способ помочь пограничникам на границе с Беларусью 3 18.06.2024, 14:02

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Чтобы остановить мигрантов-мусульман.

Польские фермеры, которые участвуют в общенациональном протесте, решили провести акцию на границе с Беларусью. Они разлили свиной навоз на полосе вдоль забора, чтобы остановить мигрантов.

Фермеры таким образом решили помочь пограничникам в их борьбе с нелегальной миграцией с территории Беларуси, сообщает wp.pl.

«Мы начинаем поливать пограничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Мы покажем, что проявляем солидарность с польскими силовиками. Мы покажем властям, как обезопасить нашу территорию», — рассказал представитель протестного союза фермеров Дамьян Муравец.

Его коллега отметил, что разливать навоз фермеры будут только там, где получат на это разрешение от погранслужбы.

«Все будет сделано по закону. Мы надеемся, что если мы разольем свиной навоз, нелегалы не перейдут эту полосу, если будут следовать своей вере», — считает фермер.

Участники акции считают, что большая часть мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу с территории Беларуси, исповедуют ислам. В этой религии свинья считается нечистым животным.

Когда именно была проведена акция, неизвестно. С 13 июня в Польше на границе с Беларусью действует буферная зона, доступ граждан туда ограничен.