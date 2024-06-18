Кремль многозначительно молчал Эль Мюрид

18.06.2024, 14:04

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Эль Мюрид

Средневековая Византия с интернетом.

Вчера было объявлено официально, что президент Путин направляется с визитом в КНДР. До этого уже недели две циркулировали слухи, но Кремль многозначительно молчал, периодически заявляя, что когда наступит момент - обо всем сообщат.

Привычка к тайным спецоперациям - это такой образ мысли и образ жизни российского руководства. Оно делает секрет вообще из всего, даже из вещей, которые совершенно не требуют этого.

Власть понимает свою сакральность тем, что из всего создает повод подчеркнуть свое таинство и непостижимость.

Парадокс в том, что тайная подготовка к чему-либо всегда сопровождается обширными подготовительными мероприятиями. Если начали красить асфальт и укладывать траву - точно приедет великий вождь и учитель. ГАИ на дорогах выставляют часа за три-четыре до проезда кортежа. Средневековая Византия с интернетом.

Вместе с визитом в КНДР Путин посетит и Вьетнам. Кстати, вполне логичная поездка. Вьетнам, хотя и имеет ВВП примерно в 5 раз меньший, чем Россия, но по объему товарооборота с Китаем - главным теперь торговым партнером России и по совместительству ее метрополией - вполне сопоставим с Россией.

При этом Вьетнам - это давно уже не страна только рисовых полей. Это сборочная площадка высокотехнологичной продукции, причем такой, в которой отчаянно нуждается российская экономика, быстро превращающаяся из развитой промышленной в мануфактурную промысловую.

Правда, Вьетнам активно сотрудничает и с США в области внешней торговли, а потому захочет ли он рисковать уже существующими объемами торговли ради каких-то весьма сомнительных контрабандных операций с Россией - это вопрос.

Кроме того, вьетнамцы достаточно сильно изменились в плане достатка, а потому найти там гастарбайтеров в массовом порядке тоже проблематично.

Скорее всего, Путин будет пытаться договориться о поставках вьетнамской высокотехнологичной продукции через третьи-четвертые страны. Ну, и заодно пристроить российскую нефть, которую девать уже особо некуда.

Эль Мюрид, «Телеграм»