Ограничения на посещение лесов введены в 51 районе Беларуси 18.06.2024, 14:21

Лидирует по ограничениям Брестская область.

В 51 районе Беларуси ограничено посещение лесов. Это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза.

Так, лидером по районам с ограничениями является Брестская область — там их 13. Разрешены к посещению только Ганцевичский, Лунинецкий и Столинский районы. В остальных введены ограничения.

Также ограничено посещение 12 районов в Гомельской области. Это Брагинский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, Речицкий, Светлогорский и Хойникский.

В Гродненской области ограничено посещение в Берестовицком, Волковысском, Вороновском, Гродненском, Зельвенском, Лидском, Мостовском, Свислочском, Слонимском и Щучинском районах.

В Минской области третий класс пожарной опасности действует в Воложинском, Логойском, Любанском, Пуховичском, Солигорском и Червенском районах. В Могилевской области — в Бобруйском, Глусском, Кировском, Осиповичском и Шкловском районах.