СМИ: Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow 18.06.2024, 14:32

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Уже в следующем пакете военной помощи.

Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в очередном пакете военной помощи.

Об этом сообщает итальянская газета Fatto Quotidiano.

Девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гвидо Крозетто представит парламенту до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных, потенциально, наносить удары по территории России, сообщили изданию авторитетные источники, знакомые с ситуацией.

Ракеты Storm Shadow - это дальнобойные, малозаметные, авиационные крылатые ракеты класса «воздух-земля», разработанные совместными усилиями Франции и Великобритании. Французские аналоги носят название Scalp.

Вот некоторые из ключевых характеристик ракет Storm Shadow:

Дальность: Более 560 километров, что позволяет им поражать цели далеко за пределами вражеской ПВО.

Высокая точность: Оснащена современной системой TERCOM (Terrain Contour Matching) и GPS-навигацией, обеспечивающей высокую точность поражения.

Малая заметность: Малая радиолокационная видимость затрудняет их обнаружение вражескими радарами.

Гибкость: могут быть запрограммированы на атаку различных целей, включая бункеры, системы ПВО и мосты.