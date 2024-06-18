В Пинске пенсионер сделал замечание подростку, который ел его черешню 18 18.06.2024, 14:50

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История закончилась уголовным делом.

17-летний житель Пинска гулял по городу со своей девушкой. На одной из улиц подросток решил угоститься ягодами черешни и полез на дерево. Спустя некоторое время появился 61-летний хозяин двора, который сделал парню замечание. Подросток в ответ ударил мужчину ногой в живот.

Соседи, которые стали свидетелями конфликта, вызвали милицию. Парень получил уголовное дело за хулиганство.