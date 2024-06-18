Власть в РФ переходит к «корпорации наследников»? 1 18.06.2024, 15:21

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У Путина обострилась паранойя.

Путин назначил свою двоюродную племянницу на пост замминистра обороны РФ. Ее муж, Сергей Цивилев, уже возглавляет министерство энергетики РФ.

Пост вице-премьера в РФ с недавних пор занимает сын друга Путина Николая Патрушева Дмитрий.

Что за процесс мы наблюдаем? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Речь идет об одной из фундаментальных особенностей российского режима. Путин изначально себя окружал близкими людьми, которые были с ним связаны. Есть же известная история про кооператив «Озеро».

Еще одна отличительная черта Путина — огромные карьерные достижения его бывших охранников. Они занимают высочайшие должности в разных регионах России.

Возникает вопрос: как Путину осуществлять подбор кадров? Брать кого-то, исходя из профессиональных признаков? А вдруг он окажется нелояльным. Стоит учесть и постоянную шпиономанию, поэтому Путин доверяет только семье и тем людям, кого лично знает, проверил, а также членам их семей. Тем, кто связан с ним намного более серьезно, чем на основании формальных критериев или принципов.

Это, кстати, одна из черт феодализма, где тоже все строится, исходя из личных отношений, связей. В итоге родственные и корпоративные связи играют более важную роль, чем формальные полномочия и процедуры.

— Могут ли назначения родственниковков свидетельствовать о страхе Путина? Ведь априори к родственникам большее доверие.

— Самое главное для Путина, чтобы они все были лично между собой связаны. Не было риска возникновения фронды. Знаете, то, что Путин начинает привлекать уже не просто друзей, знакомых, а родственников, это ответ на пригожинский мятеж.

Путин доверял главарю ЧВК «Вагнер» Пригожину, а тот его подвел, поэтому паранойя Путина в последнее время существенно возросла. Вот он и переходит на родственников и родных близких людей из окружения, чтобы чужих вообще не было. Кто знает, что вообще от них можно ожидать.

Это тоже свидетельствует о нарастающей неуверенности. У Путина есть ощущение, что возможны заговоры или попытки отстранить его от власти. Весь этот правящий клан еще больше закрывается под руководством Путина, чтобы никаких сюрпризов не было.

— На панелях экономического форума в Петербурге выступали две дочери Путина. В свое время большую роль в управлении РФ во время президентства Ельцина играла его семья. Увидим ли мы что-то такое при Путине?

— Интересный момент, что Путин длительное время их вообще не показывал. Скрывал дочерей, никого не подпускал, а сейчас открыто демонстрирует.

Отмечу, что на форуме были не только родственники Путина, а и других представителей российской элиты. Следующая генерация, новое поколение российской элиты.

Они, наверное, демонстрируют, мол, смотрите, «мы власть никому не отдадим». «Не надейтесь на смерть Путина и Патрушева», «нет, будет как в Северной Корее» (с которой, кстати, сегодня Путин подписал Договор о стратегическом партнерстве).

РФ наследует северокорейские принципы и модель. Только, видите, в Северной Корее всегда один был Ким, а здесь некая «корпорация наследников окружения Путина».

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