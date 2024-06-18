Bild: У Путина две проблемы 18.06.2024, 15:29

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Ситуация для Москвы выглядит мрачно.

Война в Украине продолжается уже почти 29 месяцев, но Кремлю не удалось достичь ни одной из поставленных целей. Более того, ситуация для президента России Владимира Путина ухудшается — он загнал себя в тупик и поставил задачи, на реализацию которых могут уйти годы. Об этом в материале немецкого издания Bild пишет аналитик Юлиан Репке.

Он отметил, что в пятничной речи, которая вызвала презрение и насмешки, Путин призвал украинскую армию добровольно покинуть четыре региона, объявленные российскими почти два года назад, но до сих пор не полностью захваченные российской армией.

Киев, Берлин, Вашингтон и Брюссель отвергли его требования как «нереалистичные» и «непродуктивные».

Однако, что еще хуже для кремлевского правителя — всего несколько часов спустя после его призыва Украине прекратить попытки вступить в НАТО, альянс объявил, что возьмет на себя координацию поставок оружия украинской армии от имени всех стран-членов.

«Говоря простым языком, никто больше не воспринимает путинскую Россию всерьез. Даже самые сдержанные союзники Украины теперь разрешили использовать поставленное ими оружие против российских наземных целей. Клич «Слава Украине», прозвучавший от представителей 80 стран на конференции в Швейцарии, стал завершающим штрихом», — отмечает Репке.

Таким образом, по его мнению, для достижения своих военных и политических целей в Украине у российского президента остаются только боевые действия. Но и здесь ситуация для Москвы выглядит мрачно.

Так, российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины, каждую неделю захватывая по одному-двум селам в Донецкой области. Но даже такими темпами Путину понадобятся годы, чтобы полностью контролировать регион. Не говоря уже о потерянных территориях по другую сторону Днепра.

Однако, добавляет Репке, даже на поле боя Путин не уверен в успехе. У Северной Кореи нет миллиона артиллерийских снарядов, у Ирана — 400 баллистических ракет, а у Белоруссии — 200 танков, которые могли бы быть предоставлены России.

При этом Украина, напротив, может рассчитывать на стабильный и даже растущий поток западного оружия. Партнеры Киева, наконец, выполняют свое обещание не позволить России победить.

Путин, загнавший себя в ловушку, это понимает. Запад не желает вести переговоры по Украине, и у него нет средств решить конфликт на поле боя. Однако это не делает Путина менее опасным, резюмировал Репке.