Мать четырех детей ответила Лукашенко 3 18.06.2024, 15:33

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иллюстративное фото

Какие льготы хочет забрать белорусский диктатор?

Лукашенко проинструктировал новую главу Минтруда Наталию Павлюченко. Диктатор приказал «не разбрасываться льготами и разными привилегиями», ведь «денег лишних не бывает».

Лукашенко призвал задуматься «вплоть до материальной помощи многодетным и так далее». И сказал, что «многие семьи пропивают деньги».

Читательница сайта Charter97.org, мать четырех детей, ответила Лукашенко:

— А какие же льготы и выплаты мы имеем? Первое, что отметила для себя, имеем бесплатное питание в школе, но из всего того обеда дети съедают только черный хлеб. Остальное есть невозможно. Несъедобное!

Имеем мы семейный капитал, там на счету лежит почти 10 тысяч долларов, и это особенно радует в те времена, когда ты думаешь, как собрать детей перед школой, но воспользоваться этими деньгами не можешь. Только греешь себе душу мыслью: имеем же!

Настоящая помощь, которую мы получили, это жилье. В нашем районе для многодетных строят только двушки, так нам предложили две квартиры, но за вторую мы должны были доплатить еще 10 тысяч долларов. Благодарим родителей, что они нам помогли, ведь такой суммы у нашей семьи никогда не было. Так вот, выдали нам эти квартиры без отделки. Хотели мы взять тот семейный капитал, чтобы сделать ремонт и поскорее перебраться из арендного жилья. Но на такое улучшение воспользоваться семейным капиталом невозможно. Итак, на сегодня мы семьей из шести человек живем в одной двухкомнатной квартире, пытаемся каким-то образом привести в порядок вторую квартиру.

Да, согласна, жилье — это хорошее подспорье, но получили мы его, потому что наш район – малопривлекательное место на карте страны, и все только и мечтают, чтобы уехать поближе к большому городу и найти достойную работу.

Больше никакой помощи у нас от государства нет. Многие мои знакомые выехали в Польшу и получают на каждого ребенка до 18 лет по 200 долларов. Даже если он в семье только одно. Вот это реальная помощь. Нам такая поддержка даже и не снилась.

Так какие льготы у нас хотят отобрать?

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