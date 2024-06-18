Стало известно об успехах ВСУ на харьковском направлении 18.06.2024, 15:44

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Российские войска пытаются отбить утраченные позиции в Харьковской области.

Украинским защитникам в течение двух недель удалось выбить россиян с ряда позиций на севере Харьковской области и занять их, однако российская армия пытается отбить утраченные позиции, рассказал командир украинского батальона ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

- Противник постоянно пытается вернуть эти позиции штурмовыми действиями, оперативно пополняя свои резервы. Поэтому боевые действия на текущий момент чрезвычайно насыщенны, — подчеркнул военный.

Заместитель командира батальона ударных беспилотных комплексов «Ахиллес» Олесь Маляревич сообщил, что несколько дней назад украинские военные на харьковском направлении деоккупировали часть территорий.

«Были предприняты правильные тактические шаги, захвачены несколько необходимых посадок вблизи села Глубокое, и в самом Глубоком ведутся бои за каждый дом», - добавил Маляревич.