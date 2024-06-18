«С дураками, как выяснилось, развиваться невозможно» 2 18.06.2024, 15:47

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Белоруска рассказала, когда в нашу страну вернутся уехавшие специалисты.

В нашей стране остро ощущается дефицит квалифицированных кадров, заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич. Ей ответила читательница сайта Charter97.org из Минска:

— Услышала и громко расхохоталась. А кто же в этом виноват? Кто выдавливает образованных, умных, высококвалифицированных специалистов за рубеж? Сначала выгнали, затем взялись изымать у людей имущество.

Конечно же, попробуй ты одень высококвалифицированному специалисту на нос розовые очки, чтобы рассмотрел стабильность и развитие экономики. Умным человеком, как запряженным конем, не поуправляешь. А с дураками, как выяснилось, развиваться невозможно.

Когда работать некому, начали завозить китайцев, таджиков и другие азиатские народы. Только вот выяснилось, что они работают по сравнению с белорусами пусти-повалюсь, да

И какие же сейчас усилия заместитель будет прикладывать? Обещать, что тебя не схватят за лайк? Кто же поверит?

Условие возвращения чрезвычайно простое и лежит на поверхности: как только не будет режима – то изрядная часть белорусов вернется домой, чтобы на своей земле возродить из руин свою родину.

И никакие комиссии по возвращению и покаянию здесь не нужны. А пока процесс миграции не остановить, не сдержать, ведь людям нужна уверенность в завтрашнем дне, а не страх от мыслей: за тобой придут сегодня или завтра?

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