Джеффри Фишер: Самый мощный российский Су-57 не получит преимущество над F-16 18.06.2024, 15:58

Полковник ВВС США рассказал, в чем непобедимость истребителей.

Самый мощный российский истребитель Су-57 не сможет получить преимущество в небе, вступив в бой с американским самолетом F-16. Об этом рассказал в интервью LIGA.net пилот, полковник запаса ВВС США Джеффри Фишер.

Он отметил, что сравнивать только самолеты — это плохая идея. Ведь западные ВС созданы для борьбы в формате 30 против одного.

«Речь идет не о самом F-16, а о многих вспомогательных объектах: бортовой системе предупреждения и управления AWACS, заправщике, объединенной радиолокационной системе для наблюдения за целями Joint STARS, высотном дистанционно пилотируемом самолете наблюдения Global Hawk, датчиках над головой пилота и ракетах Patriot и РЛС на земле. Передача массива данных пилоту — вот преимущество», — сказал Джеффри Фишер.

По его словам, в реальном времени пилот американского истребителя имеет много необработанных данных и информации, прежде чем включит радар. В частности, необходимо много тренироваться для эффективного использования. Тогда как РФ не доказала, что имеет такие же способности, заявил Фишер. Российские аналоги AWACS — А-50 — были сбиты, противнику неудобно летать из-за нехватки картинки в воздухе. Однако в Кремле считают, что имеют много бортов и ракет класса «воздух-воздух», а потому якобы готовы сражаться.

Однако Фишер ставил бы на истребители F-16, ведь в воздушном бою чаще выигрывает тот борт, который имеет преимущество в скорости, маневренности и объеме данных.

«Даже самый мощный российский Су-57, если вступит в бой с F-16 с невыгодной позиции, не сможет получить преимущество в бою», — подчеркнул он.

Кроме этого, он отметил, что если бы был членом экипажа А-50, то не хотел бы идти на вылет. По его мнению, лучше «стимулировать болезнь или сломать ногу», ведь самолеты успешно сбивают дронами и ракетами. Несмотря на это, оккупанты учатся, в начале полномасштабного вторжения их действия были некомпетентными, однако война — хороший учитель, поэтому сбивать А-50 будет труднее.

«Пока что Украина имеет преимущество. Но важно продолжать наказывать Россию. До того как она сможет адаптироваться и ударить с новой, эффективной тактикой», — добавил Джеффри Фишер.